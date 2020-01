Ege yolları savaş alanı gibi

Bir gün içinde Manisa, Aydın, Denizli, Balıkesir ve Muğla’da meydana gelen kazalar Ege yollarını kan gölüne çevirdi. 4 kişinin öldüğü, 2’si ağır olmak üzere 22 kişinin yaralandığı kazalarda araçlar hurdaya döndü, elektrik direği devrildi.

ge'de dün meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Yolların savaş alanını aratmadığı kazalarda adeta can pazarı yaşandı. Muğla Fethiye'nin Karagedik mahallesi, Osman Kaya Bulvarı'nda meydana gelen kazada Tuğçe İne adlı kadının kullandığı 48 JE 931 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa Alaşan idaresindeki 48 GC 464 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen aracı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde, araçta yolcu olan Bahar Sevinç adlı kadının can verdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tuğçe İne'nin ise 2.36 promil alkollü olduğu, daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.Manisa Kula'da seyir halindeki kamyonet, aynı yönde giden saman yüklü tıra arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan bir kadın yaşamını yitirirken, iki kişi ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. İzmir'e giden İsmail Ulusu (43) idaresindeki 45 ACB 662 plakalı kamyonet, Bayram Duran (47) idaresindeki 43 KD 099 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Fadime Ulusu (47) ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden kurtarılan kadın, hastane yolunda öldü. İsmail Ulusu ve Zeliha Ulusu (10) ise ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kula'daki bir başka kaza ise Esenyazı mahallesinde yaşandı. Kazada ölen yakınlarının cenaze törenine giden Mehmet Ö. idaresindeki 35 TS 595 plakalı otomobil, yağışlı havada yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada yaralanan Mehmet Ö, Emine Ö, Ramazan Ö, Ali Ö. ve Alime İrem Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Aydın Çine'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 9 kişi yaralandı. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kazada Aydın'a giden Orhan Akçay (46) yönetimindeki 09 AAK 76 plakalı otomobil, Nuri Güngör Caddesi'nde Tuncay Çoşkun (24) yönetimindeki 09 C 0407 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice (43) ve İhsan Çoşkun (45) ile Pembegül Sarıkavak (9), Hakkı Örgün (36), Erhan Kökcü (30), Fatih Ceylan (38) ve Habib Kaya (41) yaralandı. Aydın Çine'de 60 yaşındaki Mustafa Özer, kaygan yolda kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 40 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Özer, olay yerinde öldü. Aydın Bozdoğan'da ise traktörün devrilmesiyle zeytin toplamaya giden 7 tarım işçisinden Berna Çürükkaya öldü, 6 tarım işçisi ile traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. BAHÇEDenizli'nin Çal ilçesindeki ilginç kazada ise Yeşilyurt mahallesine seyreden Ü.Y, yönetimindeki 20 NB 007 plakalı araç yoldan çıkarak vatandaşlardan birinin yol kenarındaki istinat duvarını aşarak bahçesine girdi.Balıkesir Burhaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir yolunda Adyar kavşağından anayola çıkan Cemal Deniz yönetimindeki 34 GK 0527 plakalı araç ile Ayvalık yönüne giden Hüseyin Kavukçu'nun kullandığı 34 ET 1373 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlardan birinin çarptığı aydınlatma direği de devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü Cemal Deniz ve araçtaki 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü Kavukçu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.