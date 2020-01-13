Muğla-Denizli karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Sergen Çakır yönetimindeki 40 BD 949 plakalı araç, Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.
Muğla-Denizli karayolunda can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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