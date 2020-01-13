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- karayolunda can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda can pazarı: 2 ölü, 3 yaralı

13.01.2020, 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,11:40

- karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 'dan istikametine seyir halinde olan Sergen Çakır yönetimindeki 40 BD 949 plakalı araç, Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.

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