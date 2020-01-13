Muğla’da karakulak fotokapana takıldı!

Muğla’da nesli tükenme tehlikesinde olan kedigiller familyasından karakulak, yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan ‘foto-kapan’la görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayatı yakından izleniyor. Birçok fotokapanın kurulduğu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görüntülere bu kez, Türkiye'de nesli tehdit altında olan karakulak takıldı. Karakulağın fotokapana hem gece hem de gündüz görüntüsünün takıldığı, elde edilen verilerin, nesli tehdit altında olan bu türün varlığının takip edilmesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi. Köyceğiz'e yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, Antalya'dan getirilerek bölgeye bırakılan alageyiklerin sayısının da arttığı tespit edilmişti.



ADEM ÜLKER