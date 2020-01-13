  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla’da karakulak fotokapana takıldı!

’da karakulak fotokapana takıldı!

Muğla’da karakulak fotokapana takıldı!
Giriş Tarihi: 13.1.2020

’da nesli tükenme tehlikesinde olan kedigiller familyasından karakulak, yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan ‘foto-kapan’la görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayatı yakından izleniyor. Birçok fotokapanın kurulduğu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görüntülere bu kez, Türkiye'de nesli tehdit altında olan karakulak takıldı. Karakulağın fotokapana hem gece hem de gündüz görüntüsünün takıldığı, elde edilen verilerin, nesli tehdit altında olan bu türün varlığının takip edilmesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi. Köyceğiz'e yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, Antalya'dan getirilerek bölgeye bırakılan alageyiklerin sayısının da arttığı tespit edilmişti.

ADEM ÜLKER
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla’da karakulak fotokapana takıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN