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yapan 2 aracın sürücüsü de alkollü!

Kaza yapan 2 aracın sürücüsü de alkollü!
Giriş Tarihi: 14.1.2020

'nın Yatağan ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 2 kardeş yaralandı. , Aydın-Muğla karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 2 kardeş yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla karayolu Bozarmut mahallesi mevkiinde meydana geldi. Özgür B. idaresindeki 48 U 7010 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Yasin U. yönetimindeki 06 ADK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki kız kardeşler Özge ve Simge Sarban yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada hafif ticari araç sürücüsü Özgür B'nin 120, otomobil sürücüsü Yasin U'nun ise 30 promil alkollü olduğu iddia edildi.

ADEM ÜLKER
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