Otomobil sarampole yuvarlandı, iki kisi öldü

Muğla'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Muğla- Denizli Karayolu Yaraş mevkiinde yaşandı. Muğla'dan Denizli'ye giden Sergen Çakır'ın (27) kullandığı 48 BD 949 plakalı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olan Bayram Çakır (24) ve Sefa Tozlu'nun (20) hayatını kaybettiğini tespit etti.



■ ADEM ÜLKER