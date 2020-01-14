Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Köyceğiz İlkokulu ve Köyceğiz Ortaokulu'nun özel öğretim sınıfı öğrencileri için program düzenlendi. Öğrencilerin toplumsal kaynaşmalarının sağlanması kapsamında lisede keyifli bir gün geçiren özel eğitim öğrencilerinin saç bakımları Ev sahibi Meslek Lisesi öğrencileri tarafından yapıldı.
■ ÖMER KUNDAKÇI
■ ÖMER KUNDAKÇI
Özel öğrencilere özel bakım yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.