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Özel öğrencilere özel bakım yaptılar

Özel öğrencilere özel bakım yaptılar
Giriş Tarihi: 14.1.2020
Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Köyceğiz İlkokulu ve Köyceğiz Ortaokulu'nun özel öğretim sınıfı öğrencileri için program düzenlendi. Öğrencilerin toplumsal kaynaşmalarının sağlanması kapsamında lisede keyifli bir gün geçiren özel eğitim öğrencilerinin saç bakımları Ev sahibi Meslek Lisesi öğrencileri tarafından yapıldı.

■ ÖMER KUNDAKÇI
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