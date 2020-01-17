Muğla Milas'ta traktör kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesi Hisarcık Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Hisarcık Mahallesi Aliağa Deresi yanında trafik kazası meydana geldi.