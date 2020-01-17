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'da 30 metrelik minarenin tepesinde tehlikeli çalışma

Muğla'da 30 metrelik minarenin tepesinde tehlikeli çalışma

17.01.2020, 15:19

'nın ilçesinde bulunan Adliye Camisi'nin minaresini tamir eden işçiler yürekleri ağza getirdi. İş güvenliği almadan minarenin tepesini onaran işçinin ince bir çıta üzerinde güvenlik halatı ve baret takmadan çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Belediye meydanında bulunan, 1901-1902 yıllarında Sultan 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan, Bodrum'da Osmanlı tarafından yaptırılan en son cami özelliğini taşıyan Adliye Camisi'nin sacdan olan minaresinde tadilat yapıldı. Eski sacların sökülüp yenileri takılırken, 2 işçi tarafından yapılan onarım çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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