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Güleda'nın adı evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

Güleda'nın adı evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

18.01.2020, 17:28

'da, eski erkek arkadaşı tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürülen 'in adı, 'da ailesiyle oturduğu evin bulunduğu sokağa verilecek.

Olay, 18 Kasım saat 11.00 sıralarında, Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Sorgusunun ardından 19 Kasım'da adliyeye sevk edilen Zafer Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güleda Cankel ise memleketi, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet haberi, tüm ülkede üzüntü yarattı. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, Menteşe Belediyesi meclis toplantısında, Cankel'in adının, Muğla'da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi için önerge sundu. Alınan kararla, Cankel'in adı büyüdüğü sokağa verildi. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, "Güleda Cankel, katledilmiştir. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin son toplantısında, Güleda Cankel'in Muğla Menteşe Ortaköy Mahallesi'nde yaşadığı evin bulunduğu sokağa isminin verilmesi kararı alınmıştır" dedi.

DHA

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