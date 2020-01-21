Emanet bisikletle milli takıma girdi

Muğlalı işitme ve konuşma engelli Ramazan Günay (28) ilk kez 25 yaşında bisiklete binip, önce Milli Takım’a girmeyi, iki yıl sonra da Avrupa’da dördüncü olmayı başardı.

Muğlalı işitme ve konuşma engelli Ramazan Günay (28) 25 yaşında ilk kez bisiklete binip, İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı sporcularının arasına adını yazdırdı. Günay, bisikleti olmamasına rağmen Avrupa 4'üncüsü ve dünya 5'incisi oldu.



'İNANAN BAŞARIR'

Bu yıl düzenlenecek organizasyonlarda hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Günay, fiyatı 15 ile 100 bin arasında değişen bisiklet desteği bekliyor. Ramazan Günay, işaret diliyle şunları anlattı:

"Hayatta birçok şeyle çok geç tanıştım. Ama öğrendim ki, insan inanır ve çalışırsa her şeyi başarabilir. 25 yaşında ilk kez bisiklete bindim, sürmeyi öğrendim. Avrupa 4'üncülüğü ve dünya 5'inciliği elde ettim. Her geçen dönem daha başarılı olduğumu biliyorum. Bu yıl altın madalya kazanacağıma inanıyorum. Fakat kendime ait bir bisikletim yok. Antrenmanlarda da yarışlarda da benim olmayan bisikletlere biniyorum. Bir kurumun ya da kulübün bana özel bir bisiklet sağlamasını istiyorum. Kendi bisikletim olsa şampiyon olurum."

ADEM ÜLKER