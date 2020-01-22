  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla Milas'ta alkollü sürücü dehşeti! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Milas'ta alkollü sürücü dehşeti! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Muğla Milas'ta alkollü sürücü dehşeti! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

22.01.2020, 20:26

'nın Milas ilçesindeki Gazipaşa - Firuzpaşa Mahallesi kırmızı ışıkta bekleyen araçlar alkollü olduğu iddia edilen sürücü şokunu yaşadı.

Milas merkez Gazipaşa - Firuzpaşa Mahalleleri Dörtyol Mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 13.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Ö. Ö.'nün kontrolündeki 48 LB 893 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelen 09 PF 415 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Otuzbir yaralandı. İki araçta ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaza yaralanan Otuzbir ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürülürken kazaya neden olan Ö.Ö. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla Milas'ta alkollü sürücü dehşeti! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN