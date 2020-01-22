Muğla'da böyle görüldü! Her şey merakla başladı!

Kavaklıdere Emniyet Amirliği'ne bağlı görev yapan mahalle bekçisi Mustafa Taner, çocukluğundan bu yana belgesellerde izlediği yaban hayatına ilgi duydu. Kavaklıdere'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu, bin 550 metre yüksekliğindeki Göktepe Dağı'ndaki yaban hayatı merak eden Taner, 2 fotokapan satın aldı.

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