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’da uyarısı

Muğla’da fırtına uyarısı
Giriş Tarihi: 24.1.2020

'nden yapılan duyuruya göre, bugünden itibaren ve güney kıyılarında bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini azaltması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugünden itibaren Muğla ve güney kıyılarında fırtına bekleniyor. Ülkenin güney kesimlerinde yaşanması muhtemel kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Mersin) ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini azaltması öngörülüyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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