68 yıllık evli Muğlalı çifti ölüm bile ayıramadı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde yaşanan ilginç ölüm olayı, herkesi şaşırttı. 2 yıl önce bahçede düşerek kalçasını kıran ve bakımı yatakta yapılan 94 yaşındaki Şevket Yılmaz ve 97 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle yatakta tedavi gören Ayşe Yılmaz çifti, 10 dakika arayla hayatını kaybetti. Anne ve babasının bakımını üstlenen Mehmet Yılmaz (68), kahvaltı yaptırmak için yatağından kaldırmak istediği annesinin öldüğünü ve 10 dakika sonra da eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan babası Şevket Yılmaz'ın aniden fenalaşarak hayatını kaybettiğini söyledi.

TARİFSİZ BİR ACI

68 yıllık evli olan annesi ve babasının birbirlerini çok sevdiğini anlatan Mehmet Yılmaz, annesini ve babasını aynı anda kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadığını söyledi.

VOLKAN YILDIZ