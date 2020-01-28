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'de 4,6 büyüklüğünde

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

29.01.2020, 01:30

'de 'nın ilçesi ile Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

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