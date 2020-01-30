Akdeniz'de depremler sürüyor! Muğla açıklarında 4.2'lik deprem

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Marmaris açıklarında saat 08.43'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika haberi... Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla Marmaris açıklarında saat 08.43'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5.4 kilometre altındaki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 4.2'lik depremin ardından 3 dakika sonra aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde yerin 7.7 kilometre altında bir deprem daha gerçekleşti. Muğla Marmaris'te 5,4 büyüklüğünde deprem