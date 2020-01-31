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'da iş makinesi ile ararken yakalandılar

Muğla'da iş makinesi ile define ararken yakalandılar

31.01.2020, 18:40

’nın Menteşe ilçesinde iş makinesi ile arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak define kazısı yapan üç kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Paşaapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan Bayır Jandarma Karakol ekipleri daha önce aynı noktada 4 kişinin kaçak kazı yaptığı ve haklarında işlem yapılan noktada iş makinesi ile kazı yapıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri yaptığı baskında H.E.P. ,A.A ,M.Y. isimli üç kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ilk alınan ifadesinde baz istasyonu için çalışma yaptıklarını söylerken, arazide yapılan aramada, 1 ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeler ele geçirdi. Kaçak define kazısı yapan üç kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

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