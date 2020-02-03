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Üniversiteli Asiye apartta ölü bulundu!

Üniversiteli Asiye apartta ölü bulundu!

03.02.2020, 18:33

Gelen son dakika haberine göre; 'nın Milas ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asiye Erdem, kaldığı apartta ölü bulundu. Haberi alan arkadaşları adeta yıkıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2. sınıf öğrencisi Erdem'i yatağında hareketsiz gören oda arkadaşı, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdem'in cesedi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şanlıurfa'dan Muğla'ya üniversite öğrenimi için geldiği öğrenilen Erdem'in ölüm haberini alan sınıf arkadaşları da üzüntü yaşadı.

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