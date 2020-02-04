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'de 4,4 büyüklüğünde | Son depremler

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

04.02.2020, 06:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,07:19

'de, 'nın ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80 kilometre, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında saat 05.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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