Gönüllüler Gümbet Koyu’nu temizledi

Sosyal medyada 'Misgibi1Bodrum' etiketiyle hafta sonları buluşan gönüllüler, çevre temizliklerine devam ediyor. Bu hafta sonu Gümbet Koyu'nda bir araya gelen grup, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de desteğiyle yaklaşık 500 kilo atık topladı. Gönüllüler, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında da Bodrum Kent Konseyi üyeleriyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nda, çevre temizliği gerçekleştirildi.