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'te aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Marmaris'te aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

04.02.2020, 10:32

'nın ilçe merkezine inen yaban domuzlarını görenler şaşkınlık yaşadı.. Aç oldukları değerlendirilen yaban domuzlarına çevredekiler yiyecek verdi.

Marmaris ilçesinde, oteller ve lüks villaların bulunduğu sitelerle çevrili Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında 6 yaban domuzunu görenler şaşkınlık yaşadı. Bisiklet yolunda bir süre dolaşan yaban domuzları, bir restoranın önüne geldi. Yaban domuzlarını görenlerin bazıları korkuyla kapıyı kapatırken, kimisi ise domuzları besleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İnsanlara yaklaşmayan yaban domuzları, restoran kenarına bırakılan ekmekleri yedikten sonra bölgedeki ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

DHA

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