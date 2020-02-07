  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı

Datça, '' şenliği ile ısındı

Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı

07.02.2020, 19:02

’nın Datça ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Datça Festivali’ başladı.

Türkiye'nin büyük bir bölümü kara kışa teslim olurken, 'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN