Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ başladı.
Türkiye'nin büyük bir bölümü kara kışa teslim olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.
07.02.2020, 19:02
Muğla’nın Datça ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Datça Badem Çiçeği Festivali’ başladı.
Türkiye'nin büyük bir bölümü kara kışa teslim olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.
Datça, 'Badem Çiçeği' şenliği ile ısındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.