Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla)'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi. Sürücü Kadir Öztürk, gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
07.02.2020, 17:39
Muğla)'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi. Sürücü Kadir Öztürk, gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
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