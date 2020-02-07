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'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

07.02.2020, 17:39

)'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56), yaşamını yitirdi. Sürücü Kadir Öztürk, gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

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