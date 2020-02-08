Muğlalı turizmcilerden Çin'e maske desteği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmciler, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını için 3 bin maskeyi Çin'e gönderdi.

Yamaç paraşütü pilotları ile TÜRSAB iş birliğinde Zonguldak'taki bir fabrikadan alınan maskeler, Çin'e gönderilmek üzere kargoya verildi.

TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiyeli turizmciler ve paraşüt acenteleri olarak iyi niyetlerini gösterdiklerini söyledi.

Turizmde amaçlarının sadece para kazanmak olmadığını anlatan Uysal, "Binlerce kilometre ötedeki insanlarla ilişki kuruyoruz. Umarım yaptığımız yardım amacına ulaşır." dedi.

Yamaç paraşütü şirketi sahibi Celal Yıldız ise Türk milletinin din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanın yanında olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.

Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet de ellerinden gelen desteği yapacaklarını ifade etti.