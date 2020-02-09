Muğla'da derede erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tepe Mahallesi'nde denize dökülen Azmak deresinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA