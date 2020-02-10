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'da kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

10.02.2020, 13:17

'nın Ula ilçesinde, el yazması 'in de ele geçirildiği kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler ise Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda şüpheliler Ş.K, A.İ.D. ve O.Ş'nin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda el yazması Kuran-ı Kerim, Kuran-ı Kerim'e ait motifli kılıf, 5 sikke, tarihi eser özelliğine sahip 6 obje ve 6 bronz çanak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ele geçirilen eserler ise Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA
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