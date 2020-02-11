Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 2 kilo 962 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 45 ecstasy, 3 gram skunk, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 litre sahte rakı, 6 sahte para basma mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
ÖMER KUNDAKÇI
4 ilçede uyusturucu operasyonu: 5 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.