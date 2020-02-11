  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > 4 ilçede uyusturucu operasyonu: 5 gözaltı

4 ilçede uyusturucu operasyonu: 5 gözaltı

Giriş Tarihi: 11.2.2020

Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 2 kilo 962 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 45 ecstasy, 3 gram skunk, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 litre sahte rakı, 6 sahte para basma mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER KUNDAKÇI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 ilçede uyusturucu operasyonu: 5 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN