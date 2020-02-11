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Dalaman’da ahşap ev yangını

Dalaman’da ahşap ev yangını

11.02.2020, 22:51

’nın Dalaman ilçesi kırsal Çöğmen Mahallesinde 90 yaşındaki bir kadının evinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ahşap binadaki yangın ekipler tarafından söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında 90 yaşındaki ev sahibi Dudu Yavuz'un evde bulunamaması olası bir faciayı önledi.

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