Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur (61), arkadaşlarıyla Sarsala Koyu mevkisinde yürüyüşe çıktı. Kayalık bölgede bir süre yürüyen Bodur, dengesini kaybederek düştü. Sağ ayak bileği kırılan Bodur'un arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedyeye alınan Bodur, yaklaşık 4 saatte ambulansa taşındı. Bodur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖMER KUNDAKÇI
Düsen yürüyüsçüyü 4 saat taşıdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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