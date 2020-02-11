Kurşun deliğinden mucize çıktı!

Muğla'da meydana gelen silahlı kavgayı ayırmak isteyen Ali Duran, kalbine gelen kurşundan cebindeki cep telefonu sayesinde kurtulurken boynuna isabet eden kurşun da delip geçti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir barda Kenan Tufan ve Bora Seçer arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bora Seçer, yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek Kenan Tufan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı.

2 KİŞİ HASTANEDE

Çıkan arbede sırasında seken kurşunlardan biri kavgayı ayırmak isteyen Ali Duran'ın (38) boynuna, diğeri de sol göğsüne geldi. Bir kurşunla boynundan yaralanan Ali Duran'ın, diğer kurşunun yeleğinin cebindeki cep telefonuna isabet ettiği belirlendi. Kavgada yaralanan Kenan Tufan ve Ali Duran sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ali Duran mucize eseri hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

FİLM GİBİ ANLAR

Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan Bora Seçer çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki çocuk babası Ali Duran'ın olaydan nasıl yaralı olarak kurtulduğunu eşi Sesin Akmaz Duran anlattı: "Ali kötü bir olay sırasında boynundan kurşunla yaralandı. Şansı öyle büyük ki sağlığı çok iyi. Kurşun boynunu delip geçmiş ama kalıcı bir hasar vermemiş. Diğer kurşun tam sol göğsüne gelmiş ama ne tesadüf ki cebine koyduğu telefonuna isabet etmiş. "Film gibi" derler ya, tam da o anları yaşıyoruz. Şükürler olsun" diye konuştu.

ÖMER KUNDAKÇI