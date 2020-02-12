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'da sağanak denizin rengini değiştirdi

Muğla'da sağanak denizin rengini değiştirdi

12.02.2020, 15:36

'nın ilçesinde sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.

İlçede sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çamdibi Mahallesi okullar bölgesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 35 kilogram yağış düştü, güneydoğudan esen rüzgarın saatteki hızı 33 kilometreye ulaştı.

AA

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