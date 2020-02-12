Yeni Asır gündeme getirmişti! Muğla'daki kanlı mirasta çarpıcı detaylar

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği olayda, Muğla'nın Ula ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban'ın (48) mal varlığı için 250 bin lira para karşılığı tuttuğu kiralık katil tarafından evinin önünde öldürülen Hasan Balaban'ın (60), eski milli boksör olduğu öğrenildi. Balaban'ın, ölümüne neden olan arsasına bu yaz villa yaptırmak istediği ve taş duvarlarla ördürttüğü ortaya çıktı.

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği olayda, Ula'da, kafeterya işletmeciliği yapan Hasan Balaban, geçen 7 Şubat'ta Gökçe Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp, yaşamını yitirdi. Balaban'ın ölümü sonrası cinayeti aydınlatmak için Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak Aydın plakalı bir otomobilin olayın ardından hızla uzaklaştığını belirledi. Bunun üzerine çevredeki mobese kayıtlarını incelemeye alan jandarma, otomobilin plakasını tespit etti.