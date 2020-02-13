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! Motosiklet sürücüsünün hayatını bu kurtardı!

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün hayatını bu kurtardı!

13.02.2020, 09:42

'nın ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. , Marmaris-İçmeler Karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.B. idaresindeki belediyeye ait 48 SS 258 plakalı kamyonet, keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüj ardından karşı şeride geçti. Marmaris istikametinden gelen Serhat Demir yönetimindeki 48 J 8035 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak karayolu kenarındaki kaldırıma kafasını vuran kasklı sürücü yaralandı.

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