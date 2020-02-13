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'da sandalyeye bağladıkları adamı gasbedenler tutuklandı

Muğla'da sandalyeye bağladıkları adamı gasbedenler tutuklandı

13.02.2020, 22:07

'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2’si daha yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Dün yakalanan Günay B'nin (28) ardından bugünde Mert İ. arkadaşının evinde, Bedirhan G. ise Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Günay B.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Bin lirayı arkadaşıma borç verdim. Şifresini öğrendiğim kredi kartlarından bir türlü para çekmeyi beceremedim. Sinirlendiğim için hepsini kırıp çöpe attım. Olan oldu, son pişmanlık fayda etmez" dediği öğrenildi.

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