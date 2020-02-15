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Anne, baba ve oğul aynı anda evlendi

Anne, baba ve oğul aynı anda evlendi
Giriş Tarihi: 15.2.2020

Muğla Fethiye, 14 Şubat sevgililer gününde ilginç bir nikah yaşandı. Anne, baba ve oğlu aynı anda dünya evine girdiler.

"ŞAHİT DE OLDULAR"
Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne müracaat eden Leyla Kökdaşlı (63) ile Ergün Işık (71) 48 yıl sonra yeniden evlenirken aynı anda oğlu Özgür Işık da Özden Uslan ile dünya evine girdi. 48 yıl önce Fethiye'de evlenen ancak bir süre sonra ayrılan kalan Leyla Kökdaşlı ile Ergun Işık'nın 2 çocuğu oldu. Kökdaşlı ve Işık'ın nikahını görevli Hatice Söymen kıyarken Ögür Işık, Özden Uslan'ın nikahını Fatma Durgut kıydı. Leyla Köktaşlı ile Ergün Işık'ın nikahında oğlu Özgür Işık ile gelini Özden Uslan nikah şahitliğini yaparken, Özgür Işık ile Özden Uslan'ın nikahında da Leyla Kökdaşlı ile Ergün Işık yaptı.

ERDOĞAN CANKUŞ

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