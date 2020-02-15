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'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Muğla'da sağanak sonucu oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

15.02.2020, 15:56

'nın ilçesinde sağanak etkili oldu. Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, üç elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Tepe Mahallesi'nde kanal taşması nedeniyle üç evin bahçesini su bastı. Belediye ekipleri dere ağızlarında iş makineleriyle temizlik yaptı.

Ağaçta kalan bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilogram yağış düştü.

AA

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