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'da elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti

Muğla'da elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti

17.02.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020,17:29

’nın Ortaca ilçesinde iki kişilik elektrikli bisiklete anne, baba ve 4 çocuğun binmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Muğla – Fethiye Karayolu Yerbelen mevkisinde bir babanın eşini ve 4 çocuğunu alarak elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuk yapması görenleri şaşırttı. Baba elektrikli bisikleti kullanırken iki çocuğunu hemen ön tarafına oturtmuş, çocuklardan biri ise annenin kucağında en küçük sarsıntıda düşme tehlikesi altında yolculuk yapıyor. Diğer çocuğun da elektrikli bisikletin en arkasında güçlükle oturduğu görülüyor. Sürücünün bu halde çocuklarının ve eşinin canını hiçe sayarak trafikte seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.

Muğla'da elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti


Görüntülerde, elektrikli bisiklet üzerinde ön tarafta iki çocuğun, arkada kadın ve kucağında küçük bir çocuk ile en arkada ise bir kız çocuğu ile ilerleyen baba, tehlikeye aldırış etmeden seyir etmesi görünüyor.

Görüntüler, trafikte seyreden diğer sürücüler tarafında cep telefonu ile kaydedilirken, görenleri hayretler içinde bıraktı.

İHA

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