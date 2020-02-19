Bodrum’a ‘sesli’ ve ‘sessiz bölge’ ayarı turizmcileri sevindirdi

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da eğlence bölgeleri, "Sesli" ve "Sessiz" olarak gruplandırıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan restoran, eğlence merkezi, bar ve gece kulüpleri, yüksek sesle müzik yayınına saat 23.59'dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edebilecek. Eğlence bölgesi olarak belirlenen yerlerdeki mekanlar ise saat 04.00'e kadar açık havada müzik yayını yapabilecek. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum merkez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gümbet'te büyük kulüpler var. 04.00'e kadar eğlence ekonomisi dönüyor. Aynı zamanda o bölgedeki yaşayanların da rahatsız edilmemesi gerekiyor. Konaklama olmazsa eğlence de olmaz. Biz de bu mekanların saat 24.00'den sonra üzerlerinin kapatılması gerektiğini işletme sahiplerine tebliğ ettik" dedi.

'TATİLCİ BİLECEK'

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, "Düzenlemeye olumlu bakıyoruz. Eğlence başıboş olmamalı" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Arslan da, "Bu düzenleme var olan düzensizlikten iyidir. Bu düzenlemeyle tatilci nerede ne zaman eğlenebileceğini bilecek" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER