Yardımseverler ‘çift burunlu’ Öykü’nün yüzünü güldürdü

Burnundaki anomali ile dünyaya gelen 4 yaşındaki Gaziantepli Öykü, Muğla'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali- Sevim Çetin çiftinin iki çocuğundan 4 yaşındaki Öykü, burnunun yanında, "çift burunlu" gibi gözükmesine neden olan çıkıntıyla dünyaya geldi. Sadece sol burnundan nefes alabilen Öykü, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla yepyeni bir görünüme kavuştu.

25 MİLYONDA 1 VAKA

Öykü'nün, 25 milyonda bir görülen rahatsızlıkla dünyaya geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mutaf, "AMACIMIZ, Öykü'yü diğer çocuklardan ayıran ve dışlanmasına yol açabilecek fiziki durumunun düzeltilmesiydi. Solunum ve diğer gelişimine de faydalı ameliyat dalı bir ameliyat oldu. Öykü artık topluma da rahat şekilde çıkabilecek" dedi. Öykü'nün amelitopluma çıkayat masrafını karşılayan Help Me Derneği yetkililerinden Harun Şengönül de, "İhtiyacı olan vatandaş bize ulaştığında konuyu iyice araştırıp desteğimizi yapıyoruz" diye konuştu.