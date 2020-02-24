Caretta Tuba Malta’ya ulaştı

Geçtiğimiz yıl yaralı bulunan ve tedavi edildikten sonra takip cihazı takılarak Muğla Dalyan'dan denize bırakılan Tuba isimli caretta caretta cinsi kaplumbağa 6 ayda Malta'ya ulaştı. Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Caretta Carettalar İztuzu'nda doğup suyla buluşuyor ancak uydu takip cihazı ile Akdeniz 'deki göç yollarını ve barınma bölgelerini tespit etmemiz açısından önemli veriler elde ediyoruz. Tuba'yı 6 ay daha takip edebileceğiz. Çünkü cihazının pili bitecek ve takipten çıkacak" dedi.

ADEM ÜLKER