Kafasına çarpan tomruk öldürdü

Muğla'nın seydikemer ilçesinde kafasına iş makinesindaki tomruk çarpan kişi öldü. Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda M.Ç'nin iş makinesiyle taşıdığı tomruklar, iş arkadaşı Celal Çelikoğlu'nun kafasına çarptı. Arkadaşlarının yaralandığını gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Celal Çelikoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MURAT YALÇIN