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Sikke, yüzük, mızrak uçları ele geçirildi

Sikke, yüzük, mızrak uçları ele geçirildi

25.02.2020, 19:33

’nın Milas ilçesinde, elinde bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sikke, yüzük, mızrak uçları ele geçirildi.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü, Milas JASAT ve İstihbarat ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine Milas'ın Beyciler Mahallesinde bir ikametgaha operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon neticesinde Ö.K. isimli şahısın üzerinde eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke, 26 adet obje, 7 adet yüzük, 6 adet mızrak ucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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