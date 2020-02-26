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Defineci, bayrak değiştirmeye gelen gençleri görünce kaçtı

Defineci, bayrak değiştirmeye gelen gençleri görünce kaçtı

26.02.2020, 16:21

'nın ilçesi 'ndeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye giden grubu fark eden kişi, paniğe kapılıp kaçtı. Define aradığı ve yaklaşık 50 bin lira değerindeki cihazları bölgede bıraktığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Marmaris ilçesinin turistik İçmeler Mahallesi'nde, sabah saatlerinde kendilerini 'İçmeler Gençliği' olarak adlandıran yaşları 20 ile 35 yaş arasında değişen grup, 400 metre yükseklikteki Manastır Tepesi'nde bulunan yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için yürüyüşe geçti. Zorlu tırmanışın ardından tepeye ulaşan gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti.

Şüphelinin kaçtığı kayalık alana gelen gençler, define aramada kullanılan cihazlar buldu. Gençler, durumu polise bildirdi. Patika yoldan tepeye ulaşan polis ekipleri, toplam 50 bin lira civarında değeri olan çeşitli marka ve özelliklere sahip define aramada kullanılan cihazlara el koydu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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