G.Saray’a süper prim

Sarı-kırmızılı ekibin 20 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmesi üzerine yönetimin toplam 500 bin Euro özel prim vereceği öğrenildi.

Süper Lig'de 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da, yönetimden futbolculara özel prim müjdesi geldi. Dev derbi öncesi futbolculara tam 7 milyon Euro'luk ödeme dopingi yapan sarı-kırmızılı yönetimden bir jest daha geldi. Karşılaşmadan önce "Kazanın gerisini bize bırakın. Yeterki kazanalım" diyen 2. başkan Abdurrahim Albayrak, takıma 500 bin Euro özel prim ödeneceğini duyurdu.

FUTBOLCULAR ÇOK MUTLU

Yönetimin futbolcuların Kadıköy'de ortaya koyduğu futbol ve galibiyetten ötürü olağanüstü bir uygulamaya giderek bir anlamda Fenerbahçe maçı için TFF'den 3 puan için alınacak parayı takıma dağıtma kararı aldığı belirtildi. Abdurrahim Albayrak'ın maçın bitiminde soyunma odasına gittiği ve futbolcuları tebrik ettikten sonra verilecek özel primi açıkladığı ifade edildi.

Yönetimin bu hafta sonuna kadar primleri futbolculara vereceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, geçen sezon da F.Bahçe galibiyetlerine toplam 700 bin Euro prim vermişti.