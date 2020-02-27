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Haberler > Muğla > Marmaris'te korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

'te korkutan ! , Kandilli son depremler...

Marmaris'te korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

27.02.2020, 15:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020,15:53

Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı () verilerine göre, 'de, Muğla'nın ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.02.27 15:20:18  35.2382   27.9610        8.9      -.-  4.2  4.4   AKDENIZ                                           İlksel
2020.02.27 15:11:21  38.9835   27.8330        8.7      -.-  2.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.27 14:41:23  38.9983   27.8415       11.4      -.-  1.9  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.27 14:01:25  38.3313   39.1107       25.3      -.-  1.0  -.-   AKKENT-DOGANYOL (MALATYA)                         İlksel
2020.02.27 13:58:13  38.2815   38.9503        4.3      -.-  1.2  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.02.27 13:44:59  36.1620   33.5510        0.0      -.-  1.8  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2020.02.27 13:37:50  38.4507   39.2582        9.9      -.-  0.8  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.02.27 13:30:37  38.9922   27.8548       10.2      -.-  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.27 12:54:29  38.3817   39.2843       17.9      -.-  1.3  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2020.02.27 12:33:21  38.3455   39.0620       13.2      -.-  1.7  -.-   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.27 12:22:20  36.9633   39.0848        2.2      -.-  2.0  -.-   SEKSENOREN-(SANLIURFA)                            İlksel
2020.02.27 12:11:37  39.5830   30.6728       18.5      -.-  1.9  -.-   DEGISOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR)                   İlksel
2020.02.27 12:00:07  40.4037   28.9158        5.4      -.-  2.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2020.02.27 11:58:58  35.6597   28.4575        3.1      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.02.27 11:53:52  37.0600   28.2043       21.0      -.-  1.7  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                     İlksel
2020.02.27 11:05:18  39.1317   27.7807        5.7      -.-  1.8  -.-   SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.27 10:54:41  35.8205   28.1953        7.5      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

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