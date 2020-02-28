  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı

'da düzensiz hareketliliği arttı

Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı

28.02.2020, 11:29

'de rejim güçlerinin 'deki Türk askerlerine yönelik alçak saldırısının ardından 'nin 'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki haberlerden sonra Avrupa'ya akını başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Geceden itibaren Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Bodrum ilçesindeki sahil bölgesine geldi.

Özellikle Bodrum'a yakınlığıyla bilinen adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.

Bazı düzensiz göçmenlerin limanlarda bekledikleri görüldü.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekler ve çocukları da eşlik ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da düzensiz göçmen hareketliliği arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN