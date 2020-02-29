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200 yıllık arazisi için savaş veriyor

200 yıllık arazisi için savaş veriyor
Giriş Tarihi: 29.2.2020

Muğla Bodrum'da, Yokuşbaşı'ndaki milyon dolarlık arazi davası 2006'dan beri çözülemedi. Emekli bankacı Ayşen Saraçoğlu (66) 20 dönümlük dededen kalma 200 yıllık arazisinin yarısından fazlasının geçmiş dönem Bodrum Belediyesi tarafından gasp edildiğini, arazinin değerinin 10 milyon lira olduğunu, yaklaşık 15 yıldır süren dava için de 1 milyon liraya yakın para harcadığını söyledi. Davanın İstinaf Mahkemesi'nde devam ettiğini belirten Saraçoğlu, "Hukukçular, bilirkişiler bizi haklı buluyor fakat hukuksuzluk ve gasp devam ediyor" dedi.

ADEM ÜLKER

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