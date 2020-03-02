Engerek operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçe-sindeki bir eve giren yakla-şık 1 metre boyundaki zehirli engerek yılanı itfaiye ekiple-ri tarafından yakalandı. Çam-köy Mahallesi'nde eve giren yaklaşık 1 metre boyunda-ki engerek yılanını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İHBAR üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeri-deki turşu bidonlarının ara-sına gizlenen yılanı yaklaşık yarım saatlik çalışma sonu-cu evden çıkardı. Özel bir kaba konulan yılan, büyük bir dikkatle bölgeden uzak-laştırılarak doğal ortamına salıverildi.

MURAT YALÇIN