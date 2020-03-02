Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmen botlarını zorla geri döndürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açılan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca engellenmesi kameralara yansıdı.

Avrupa'ya gitmek için Turgutreis Mahallesi Akyarlar sahilinden iki lastik botla denize açılan Güney Afrika, İran ve Suriye uyruklu yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Yunan kara sularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı.

Yunun Sahil Güvenliğinin, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlere müdahalesi kıyıdaki gazeteciler tarafından görüntülendi. Yunan Sahil Güvenliği, botun etrafında dönerek oluşturdukları dalgayla düzensiz göçmenlere zor anlar yaşattı.