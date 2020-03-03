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Yol ortasında alev alev yandı

Yol ortasında alev alev yandı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan cip itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü. Olay, Antalya-Fethiye karayolu Boğalar Mahallesi girişinde meydana geldi. 48 JT 777 plakalı otomobilden, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü 112'den yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

MURAT YALÇIN

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